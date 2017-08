Radio Deep Underground se construit petit à petit

Non, la musique deep house n'est pas forcément sombre, ni triste. Bien au contraire, elle peut créer une ambiance lounge très apaisante. C'est ce que veut prouver Franck Bachère, DJ toulousain qui, avec deux de ses compères, a créé Radio Deep Underground sur Radionomy en mai dernier.

"L'objectif est la diffusion de titres et de Sets de DJ dans un genre deep mais pas du tout dark, déclare Franck, en mettant au maximum en avant la production française. Le but est de créer une musique profonde et love".