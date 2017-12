Radio Courtoisie va perdre 5 fréquences

La descente aux enfers se poursuit pour Radio Courtoisie pris dans un tourbillon de sanctions après les dérapages de son ex-président Henry de Lesquen, déjà condamné pour "provocation à la haine et contestation de crime contre l'humanité".Après avoir été lourdement condamnée à une amende de 25 000 € par le CSA, soit 3 % de son chiffre d'affaires dans le cadre d'une procédure pour "discrimination" et "non-maîtrise de l'antenne" visant Henry de Lesquen, une nouvelle décision prononcée par le CSA. Publiée au Journal Officiel le 27 novembre dernier, cette décision indique que la Comité rerritorial de l'audiovisuel de Caen "a statué défavorablement sur la possibilité de reconduire pour cinq ans, hors appel aux candidatures, délivrée à Caen (fréquence 100,6 MHz), à Chartres (104,5 MHz), à Cherbourg (fréquence 87,8 MHz), au Mans (fréquence 98,8 MHz) et au Havre (fréquence 101,1 MHz) à l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS) pour la diffusion du service "Radio Courtoisie" dont le terme est fixé au 3 décembre 2018".En clair, Radio Courtoisie va perdre ces fréquences qui seront donc remis à disposition dans le cadre d'un futur appel. Radio Courtoisie disposera toujours d'une fréquence à Paris qui n'est pas concernée par cette décision.