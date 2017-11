Radio Contact a réactivé ses 7 boules de cristal

Pas besoin de sortir les pelles : les boules de cristal de Radio Contact sont toujours visibles en Belgique et "facilement" accessibles mais les auditeurs de David Antoine ne doivent oublier leurs lampes de poche... On se souvient des situations cocasses provoquées par les recherches l’année dernière ; des trous creusés à la pelle, des ados qui font l’école buissonnière et des dizaines de chercheurs dans le parc du Cinquantenaire. Une chose est sure : tout le monde cherchait les boules.

Chaque jour, sur Radio Contact entre 16h et 20h, les auditeurs peuvent obtenir des indices et trouver une boule de cristal à deux pas de chez eux. Dans les provinces de Liège, Namur, Hainaut, Luxembourg, Brabant Wallon et Bruxelles, ils sont invités à participer à cette chasse et trouver une des boules de cristal dissimulées. Et s'ils n'ont pas le temps d'arpenter la Belgique, une des 7 boules de cristal st à gagner dans l’émission.

Chaque boule leur permettra de gagner un "pack cadeaux" d’une valeur de 1 000 euros et la possibilité pour l’un d’entre eux de passer le Nouvel An à New York.