Radio Compile prépare une rentrée animée

Lundi, "Le Choix" permettra à chacun de choisir entre une playlist axée sur les hits du moment et une autre composée exclusivement de tubes des années 70 à 2000. Mardi, place à l'émission "Time for Tales", axée sur l'insolite. Un savant mélange de culture et de légèreté dans un talk-show de deux heures. Une fois par mois, "Cultur'&Vous" prendra le relais. Le mercredi, Théodore Fougerais fera le point sur l'actualité musicale et numérique dans Drive In. Les auditeurs y découvriront également les dernières entrées musicales de Radio Compile. Jeudi, Amaury Detroz, nouveau venu dans l'équipe, fera visiter les tréfonds du web à la recherche des buzz actuels et à venir dans son émission "Et que ça Buzz !" Vendredi, Marie De Potter poursuit l'aventure d'"Au-delà d'Internet". Au programme, les meilleurs plans pour sortir et s'offrir une déconnexion nécessaire, des invités à la base de manifestations diverses et des idées littéraires hebdomadaires. Enfin, samedi, "Parlons-en" fait la place belle aux débats liés de près ou de loin à l'actualité.Toutes ces émissions démarrent dès le lundi 4 septembre et seront écoutilles à partir d'un tout nouveau site web radiocompile.net , entièrement responsive et interactif.