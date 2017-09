Radio Classique : "une radio de qualité, accessible et intelligente"

"Notre objectif premier demeure celui d’être une radio de qualité, accessible et intelligente qui apporte aux auditeurs la quiétude qui manque souvent à notre paysage médiatique". Etienne Mougeotte s'appuie "les grandes signatures de cette antenne qui ont pleinement oeuvré à son succès" : Guillaume Durand, Michel Grossiord, Eve Ruggieri, Christian Morin, Olivier Bellamy, Patrick Poivre d’Arvor, Claire Chazal, Laure Mézan, Francis Drésel, Sixtine de Gournay et Élodie Fondacci.

Avec 1.9% d’audience cumulée, Radio Classique rassemble chaque jour plus d’un million d’auditeurs. Chaque matin, plus de plus de 366 000 auditeurs qui font confiance à Guillaume Durand et 255 000 auditeurs suivent chaque soir les émissions info/culture de PPDA.