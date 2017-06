Radio Capsao organise son nouveau festival latino

Pour la 2e année, en partenariat avec la Mairie de Lyon 7 et la Ville de Lyon, le Village Capsao, festival de promotion des cultures de langues portugaise et espagnole, événement gratuit et ouvert à tous, se tiendra sur l’esplanade du Parc Sergent Blandan (Lyon 7) les 30 juin, 1er et 2 juillet. Cette année, encore plus de festivités, de bonne humeur et de culture ensoleillée prévus…