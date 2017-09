Radio-Canada se dote d'une police... de caractères

"Une police de caractères, c’est avant tout une identité. La culture typographique vient de la presse écrite. Différentes typographies ont été utilisées depuis des années pour personnaliser les médias et les différencier les uns des autres. J’ai toujours voulu recréer cette distinction sur le Web, parce qu’on a tendance à oublier que, outre la vidéo et l’audio, on y consomme aussi de l’écrit en grande quantité, tous écrans confondus. J’étais donc à la recherche d’une police de caractères très lisible, distinctive et unique à Radio-Canada" a expliqué Julie Désilets, directrice, stratégie, design et expérience utilisateur, du service des Médias numériques de Radio-Canada.Les empattements sur les "I", les "J" et sa hauteur du "x" lui confèrerait "une excellente lisibilité". La nouvelle police de caractères est déjà utilisée sur les pages web du nouveau site bêta.La suite ICI