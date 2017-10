Radio Campus Paris prépare son "Bal de rentrée"

En 2018, Radio Campus Paris (93.9FM) aura 20 ans. La radio privilégie "une antenne différente, impertinente, indépendante, une voix pour les initiatives locales, défricheuse de la jungle culturelle et posant un regard neuf sur l’actualité et les sujets de société tandis que la Fraîche Liste et les émissions musicales surfent sur tous les registres musicaux". Pour y parvenir, radio Campus Paris s'appuie sur quelque 300 bénévoles qui produisent plus de 80 émissions chaque saison.

Campus Paris lancer officiellement sa prochainement saison lors d'un grand "Bal de rentrée", le 27 octobre prochain.