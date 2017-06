Radio Campus Paris forme les migrants à la radio

Ainsi, Radio Campus Paris a mis à disposition ses moyens techniques et humains ainsi que son expertise dans le domaine de l'expression et de la pratique radiophonique au service de l'apprentissage de la langue français auprès des réfugiés et de favoriser leur adaptation dans les meilleurs conditions possibles.

De janvier à juin, séparés en deux groupes et accompagnés par des bénévoles et des enseignants spécialisés en FLE, ils ont préparé ensemble une émission, raconté leurs parcours, découvert le monde de la radio, conduit des interviews et réalisé des reportages, tout en apprenant le français et en se sensibilisant à la culture générale et populaire de leur pays d'accueil.