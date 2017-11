Radio Barbouillots prépare les fêtes avec Kids United

Que les fêtes commencent avec les Kids United ! Dans le cadre de ses programmes de fin d'année, Radio Barbouillots, la radio des enfants et des parents, hébergée par la plateforme Radionomy, recevra le groupe "phénomène" du 4 au 10 décembre, indique la radio dans un communiqué. En seulement trois albums, ces cinq jeunes artistes passionnés ont multiplié les prestigieuses collaborations et les records. Depuis 2015, Erza, Esteban, Gabriel, Gloria et Nilusi sont également Messagers de l’Unicef pour promouvoir et défendre les droits de l’enfant.