Radio Alpa fête ses 35 ans

Radio Alpa fêtera son 35ème anniversaire dans un esprit de fête et de convivialité avec des concerts, des soirées autour des musiques actuelles, son empreinte musicale qui fait sa particularité sur les ondes locales depuis des années.

Au programme de cet anniversaire, un parcours de la MJC, une grille radio spéciale autour de l’année 1982, un cycle de films des années 80, une restitution des ateliers musiques actuelles et danse contemporaine de la MJC Prévert, une soirée ciné-conférence autour de la radio, une carte blanche à Teriaki, un Alpa On Hip Hop, un Alpa On The Rock, un Culte Summer Festival, un Alpa On Da Mix in love with Impact, et une 3ème Nuit des micros.