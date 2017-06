Radio 6 se déploie sur le numérique

L’application mobile de Radio 6 propose aux auditeurs de se transformer en web-reporters grâce à une interface exclusive qui leur permet d’envoyer leur texte d’information accompagné d’une vidéo ou d’une photo à la rédaction en direct. Les informations sont ensuite traitées et vérifiées par un journaliste avant mise en ligne et diffusion sur l’antenne de la radio.

Avec plus de 85 000 fans, la page Facebook de la radio est déjà un point de rendez-vous incontournable des auditeurs. Désormais le contenu éditorial renvoie directement sur le site internet de Radio 6 dont certaines informations attirent jusqu’à 70.000 vues. En outre, Twitter est utilisé comme un véritable fil d’infos en continu. Enfin, les auditeurs branchés via l’application Radio 6, disposent également d’une source d’informations en temps réel avec photos et vidéos. Un vrai plus.