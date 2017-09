Rachid Arhab, l'ancien Sage du CSA, recruté par TPMP

L’ancien membre du CSA et présentateur des JT de France, Rachid Arhab, intègre ce soir l’équipe de Cyril Hanouna sur C8. "Ce qui m’a décidé, c’est le numéro 0. Les choses me paraissent fluides et plus sérieuses qu’on ne le croit".