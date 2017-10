RTL2 : une émission spéciale de "Pop Rock Story"

Le chanteur y interprètera notamment des titres de son dernier et septième album enregistré à Abbey Road et intitulé "Liberté Chérie".

Dimanche 5 novembre à 19h, Stéphanie Renouvin racontera l'histoire de ces studios mythiques depuis leur ouverture, il y a 86 ans, jusqu'à aujourd'hui, d'Edward Elgar jusqu'à Calogero, en passant par Radiohead, Oasis, et bien sûr Pink Floyd et les Beattles. Dans sa visite, elle sera accompagnée de Mirek Stiles, ancien ingénieur du son d'Abbey Road devenu l'un de ses directeurs.