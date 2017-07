RTL2 : trois émissions avec Stéphanie Renouvin à la rentrée

Dès le 1er septembre, Stéphanie Renouvin, présentera une nouvelle émission sur RTL2 intitulée "Pop Rock Studio", chaque vendredi, de 19h à 20h. Lors de ce nouveau rendez-vous, l’artiste devient l’animateur et fera découvrir tous ceux, dans la musique, qui l’ont révélé, influencé et qui comptent pour lui aujourd’hui. L’artiste invité sera la programmation de l’émission qu’il animera. Les deux derniers titres seront des morceaux de l’invité et le dernier pourra être joué en live.

Parallèlement, Stéphanie Renouvin continuera à animer Pop Rock Story, tous les dimanches de 19h à 20h. Une émission consacrée à la vie et l'oeuvre d'un artiste ou d'un groupe pop-rock majeur de ces cinquante dernières années, des Beatles à Christine and The Queens. Première "Pop-Rock Story" consacrée à Radiohead, le 3 septembre.