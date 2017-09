RTL2 présente "Hit Z Road Vol. 3 by Zegut"

"À la fin du mois d’avril, une cinquantaine d’auditeurs de RTL2 Pop Rock Station roulent sur la Route 66 sous un soleil de plomb. Nous faisons un stop à Amboy pour faire des photos du Roy’s Motel and Café, il y a une réunion de motards américains, l’ambiance est festive et détendue. Je ne me suis jamais senti aussi bien, les milliers de kilomètres d’asphalte se succèdent au guidon de la Triumph Bobber, elle est faite pour moi, quel plaisir" explique Francis Zegut. "La musique a toujours accompagné ma vie, elle me guide depuis les premiers tours de roues de mon petit vélo rouge, elle est une amie sans faille, il y a dans ce "Hit Z Road by Zegut Vol.3" un bon bout de ce chemin que je partage bien volontiers avec vous" souligne l'animateur de "Pop Rock Station By Zegut", du dimanche au jeudi de 22h à minuit sur RTL2.