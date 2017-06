RTL2 : Gaëtan Roussel présente la dernière de "Clap Hands"

Après une saison sur RTL2, dans laquelle le compositeur et interprète a reçu plusieurs artistes comme Matthieu Chédid, Catherine Ringer, Benjamin Biolay ou encore Sting, Olivia Riuz, Camille et Miossec, Gaëtan Roussel recevra dans cette dernière émission Raphaël et Hoshi en live et en public dans Le Grand Studio RTL.

Les auditeurs de RTL2 pourront retrouver Gaëtan Rousel la saison prochaine dans la matinale "Le Double Expresso" ainsi que plusieurs fois dans la journée, avec sa nouvelle chronique intitulée "Dis-moi encore". Il choisira un titre différent chaque jour, qu’il commentera d’une histoire, d’une anecdote, d’un souvenir…