RTL : une journée consacrée aux Maths

Les maths, bête noire pour de nombreux élèves ? Le Ministre de l'Education Nationale plaide pour modifier l'apprentissage des formules mathématiques à l'école primaire à travers une nouvelle approche s'inspirant de la méthode dite de "Singapour".

En quoi consiste cette technique d'enseignement qui a permis aux jeunes singapouriens de caracoler en tête des palmarès internationaux ? Comment pourrait-elle s'appliquer en France ? Quelle méthode employer ?... La rédaction proposera dans ses journaux d'information plusieurs sujets, reportages et témoignages… et donnera la parole à plusieurs spécialistes de l'éducation. À retrouver, en marge de cette journée spéciale, sur RTL.fr, un dossier complet avec des tutoriels pour informer les internautes et les éclairer sur la méthode "Singapour", ainsi que l'intégralité du sondage "Les français et les maths".