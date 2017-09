RTL salue la mémoire de Henri Marque

Présentateur du journal de 13h durant les années 70 et du Grand Jury RTL (de septembre 1991 à juin 1993), il restera comme l'une des grandes voix de RTL. Jacques Esnous, directeur de l'Information de RTL, tient à saluer : "Un journaliste passionné, de grande culture, et d'une extrême courtoisie. Pendant des années, sa voix singulière et attachante a conquis des millions d'auditeurs." Henri Marque fut aussi le premier directeur de l'information de TF1 en 1975.

RTL rend hommage à ce grand homme de presse écrite et de radio et partage la peine de sa famille.