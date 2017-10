RTL renoue avec les grandes épopées historiques

Dans "Octobre Russe, 5 clés pour comprendre la révolution de 1917" l’historien retrace la chute de la dynastie des Romanov qui a abouti à la prise de pouvoir des bolcheviques et à l’avènement du régime stalinien. Sous forme de narration, cette chronique de 2’30 mise en onde avec des sons d’archives sera diffusée à 8h30 dans RTL Matin.

Après les séries sur Napoléon et la Première guerre Mondiale signées en 1996 et 2008 par Max Gallo, RTL renoue ainsi avec la tradition des grandes épopées historiques racontées sur son antenne.