RTL, radio partenaire de la nouvelle enceinte U ARENA

RTL accompagne cet édifice nouvelle génération "créé au-delà des normes et standards pour révolutionner les émotions et les sentiments". La radio précise qu'en tant que "média référent et grand public, partenaire des plus grands événements, c'est en toute cohérence que RTL s’associe à ce nouveau lieu de vie du sport-spectacle qui entend plonger les spectateurs dans "L’Ultra Live Expérience", une expérience immersive et interactive sans précédent". Sont déjà programmés avant la fin de l’année, outre les Rolling Stones, le Supercross de Paris (18 et 19 novembre), le test-match France vs Japon (25 novembre), Star 80 (le 02 décembre) et Racing 92 vs Toulouse (22 et 23 décembre). Les deux partenaires s'engagent pour deux saisons.