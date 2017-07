RTL : première radio radio en Île-de-France aussi

En Ile-de-France, comme sur l’ensemble de la France, RTL est la première radio sur tous les indicateurs en avril-juin 2017. La station enregistre une part d'audience stable de 14.6%, stable un an ainsi qu'une audience cumulée de 13,6% (+0,8 point), Plus de 1.36 million d’auditeurs, en hausse 90 000 auditeurs sur un an. Par ailleurs, elle enregistre une durée d’écoute de 2h07 par auditeur.