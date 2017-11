RTL partenaire des Restaurants du Coeur

Ce 21 novembre, les Restaurants du Coeur lancent leur 33e campagne d'hiver dans un contexte économique et social toujours plus difficile. L’an dernier, les Restaurants du Coeur ont frôlé le nombre symbolique de 1 million de personnes accueillies et ont distribué plus de 135 millions de repas. Pour soutenir cette cause, RTL mettra toute la journée son antenne aux couleurs des Restaurants du Coeur. Pour le lancement de cette nouvelle campagne 2017/2018, dès 4h30 ce matin, et toute la journée, les journalistes et animateurs de la station s’investissent pour soutenir les Restaurants du Coeur à travers de nombreux reportages. Par ailleurs, un dossier spécial "Restaurants du Coeur", mis à ligne ce mardi, se met au service de l'association avec tous les renseignements et informations utiles.