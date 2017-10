RTL ouvre les votes pour le Prix "Album RTL de l'année 2017"

Cette année, cette opération est en partenariat avec l'émission 50'Inside sur TF1. À l’issue de ce vote, les 5 albums ayant reçu le plus de votes concourront pour le titre d’Album RTL de l’Année 2017. Un jury élira au final le lauréat 2017. Au cours d'une émission dans le Grand Studio RTL, le lauréat 2017 se verra remettre le trophée de "L’Album RTL de l’Année 2017". Cette émission spéciale sera diffusée lors d’une grande soirée consacrée à l’artiste sur RTL en fin d'année.





En décembre 2006, RTL lançait son prix de "L'Album de l'année". Depuis de nombreux chanteurs ont été récompensés : "Renaud" de Renaud (2016), "Fearless" de Marina Kaye (2015), "Les Feux d’Artifice" de Calogero (2014), "O Filles de l’eau" de Nolwenn Leroy (2013), "Lys and Love" de Laurent Voulzy (2012), "Roc Eclair" de Jean-Louis Aubert (2011), "Frontière" de Yannick Noah (2010), "L’embellie" de Calogero (2009), "Des Roses et des Orties" de Francis Cabrel (2008), "Charango" de Yannick Noah (2007) ainsi que "La septième vague" de Laurent Voulzy (2006).