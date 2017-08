RTL Réunion développe le local et le Hard News

Durant cette saison, RTL Réunion veut donner beaucoup plus de place au Hard News. En effet, la nouvelle ligne éditoriale de la station animée par la rédaction, dirigée par Gwen Brot, s’articule désormais sur 3 axes principaux. D'abord, donner la parole aux auditeurs. Après une saison de notre émission de libre antenne "On Refait la Réunion le matin" (8h-9h), la station lance une seconde émission pour continuer le débat, du lundi au vendredi "On Refait la Réunion Midi" (12h-12h30) qui prolonge le débat sur les sujets les plus abordés dans cette tranche par nos auditeurs.