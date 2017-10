RTL : Georges Lang rend hommage à Tom Petty

Tom Petty est mort il y a quelques jours dans un hôpital de Santa Monica des suites d'un arrêt cardiaque. Georges Lang qui a toujours programmé Tom Petty dans ses émissions (et notamment "The Last DJ", "Refugee", "Don't do me like that", "Learning to fly") lui rendra hommage ce lundi soir sur RTL entre minuit et 02h en rediffusant la Saga Tom Petty contenant des extraits exclusifs d'interview de l'artiste.