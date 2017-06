RNT : une consultation publique à Nantes et Rouen

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance une la consultation publique avant l'arivée de la RNT à Nantes et à Rouen. Les radios doivent prendre connaissance de l’étude de l’impact d’éventuelles autorisations en radio numérique terrestre à l’échelle locale relative à Nantes et à Rouen, d'une note présentant la méthodologie utilisée pour les projets études d’impact à l’échelle locale ainsi que le complément n° 1 à l’étude d’impact à l’échelle métropolitaine publiée par le Conseil sur son site internet le 19 avril 2016. La liste précise des zones susceptibles de faire l’objet d’un appel figure dans la consultation publique et dans les études d’impact. Le contour des allotissements figure dans les études d’impact.Les réponses à la consultation publique devront être adressées au Conseil supérieur de l’audiovisuel au plus tard le 6 juillet 2017.