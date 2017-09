RNT : "le CSA entend passer à la vitesse supérieure"

Paris et Marseille profitent désormais de la RNT. Ce sera très bientôt aussi le cas de Nice. Alors même qu’une nouvelle phase de développement de la Radio Numérique Terrestre a été lancée à Lille, Strasbourg et Lyon, le CSA entend passer à la vitesse supérieure dès 2018-2020. Pour que cette nouvelle expérience radio soit une réussite, le CSA souhaite l’implication de tous, professionnels et auditeurs. C’est le sens de la grande consultation publique lancée en juillet dernier, comme l’explique Nicolas Curien, Conseiller du CSA et président du groupe de travail sur la radio. Nicolas Curien veut ainsi "faire passer la RNT de la virtualité à la réalité".



"Pour déployer la RNT en France, nous avons besoin du concours de tous les acteurs. Les opérateurs, gros ou petits, les fabricants de matériels et de récepteurs, les diffuseurs et, au premier chef, les auditeurs puisqu'ils devront s'équiper. C'est pourquoi nous comptons fermement sur la réponse de tous à notre consultation publique pour que le CSA puisse jouer pleinement son rôle de régulateur au service de tous et des auditeurs en particulier" a expliqué Nicolas Curien.