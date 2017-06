RNT : des radios sélectionnées à Lyon, Lille et Strasbourg

Le CSA a notamment décidé de sélectionner la candidature de Radio Isa sur l’allotissement "Lyon local 1", en remplacement de celle d’Impact FM, et de confirmer la sélection des autres candidats qu’il avait opérée le 30 novembre 2016 sur les deux allotissements "Lyon local". Cet appel pour diffuser en Radio Numérique Terrestre concerne l'allotissement n° 9 "Lyon local" à Sainte-Foy-l'Argentière, Vienne ainsi qu'à Villefranche-sur-Saône avec 13 radios (une en catégorie D, deux en catégorie B et dix en catégorie A. Cet appel concerne également l'allotissement n° 10 "Lyon local" sur ce même territoire géographique avec une radio en catégorie C, quatre radios en catégorie B et six radios en catégorie D.La liste complète des radios sélectionnées est disponible ICI