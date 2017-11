RMC disponible également sur... Deezer

Il est donc désormais possible de retrouver le direct de tous les shows de RMC à tout moment sur le site et l’application Deezer. Bien sûr, les auditeurs peuvent également revivre les meilleurs moments de l’antenne avec l’intégralité des podcasts RMC qui y sont mis en ligne.

"Avec ce partenariat, RMC renforce sa stratégie de diffusion et d’accessibilité de ses contenus sur tous les supports, notamment digitaux, et dans toutes les situations d’écoute" explique RMC.