RFM : "une nouvelle charte, plus moderne et identifiable"

Quoi de neuf à RFM ? Pour la deuxième saison consécutive, Élodie Gossuin et Albert Spano présentent "Le Meilleur des Réveils" de 6h à 9h30. De 17h à 20h, c’est un nouveau duo qui prend les commandes du drive. Mené par Pat Angeli et Marie-Pierre Schembri et accompagné de "chroniqueuses-expertes" (Laurie Cholewa, Caroline Ithurbide et Alina Schiau) pour un 17-20 qui promet d’être riche en infos pratiques, news média et insolites, mais aussi et surtout en musique. Fidèle au poste, Pascal Nègre rempile pour une deuxième saison avec son émission "L’invité de Pascal Nègre".