Au cours de cette "Nuit Doré", Julien Doré parlera de ce qu'il voudra, passera les disques qu'il aimera, prendra des auditeurs en ligne, recevra qui il voudra et interprétera même quelques titres en live…" annonce RFM. Des invités sont attendus à ses côtés pour cette émission unique et inédite en public et à suivre sur RFM et en Facebook Live sur la page RFM.

Cette "Nuit Doré" débutera à 22h.