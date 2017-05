RFM prépare son prochain "RFM Music Show"

RFM a dévoilé la date et les invités de son prochain RFM Music Show. La nouvelle édition se déroulera le vendredi 9 juin prochain dès 19h au Parc départemental de l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux. Pour ce concert gratuit, en plein air et ouvert à tous, RFM devrait réunir sur scène Florent Pagny, Nolwenn Leroy, Amir, Loic Nottet, Vianney, Olivia Ruiz, Imany, Claudio Capeo, Shy'm, Marina Kaye, Tibz et Les Kids United.