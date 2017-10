RFM partenaire de DALS sur TF1

Co-animatrice avec Albert Spano de la matinale de RFM "Le Meilleur des Réveils", Elodie Gossuin qui participe à cette saison de DALS, fera vivre son expérience au quotidien sur l'antenne de RFM. Dès ce vendredi, Christian Millette, le danseur partenaire d'Elodie Gossuin,

ainsi que Jean-Marc Généreux et Chris Marquès seront les invités du "Meilleur des Réveils".

Dans le cadre de ce partenariat, RFM fera découvrir les coulisses de l'émission via des directs depuis les répétitions. Une matinale spéciale en présence des participants sera également diffusée prochainement sur l'antenne. Et RFM fera régulièrement gagner des places à ses auditeurs pour assister aux différents primes.