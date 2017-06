RFM : la dernière matinale de la saison chez un auditeur

Matthias est un fidèle auditeur de RFM et s'apprête à vivre un événement unique : accueillir chez lui, l'équipe du "Meilleur des Réveils"pour une matinale en direct, près de Caen. Matthias a 38 ans, est conseiller retraite et habite à Epron dans la région de Caen. Dès qu'il a su qu'il avait été sélectionné pour accueillir l'équipe de RFM, il a fait la surprise à ses petites filles. Encore plus impatientes que lui, l'ainée est fan des Miss France et la plus petite aime beaucoup l’imitation de François Hollande par Marc-Antoine Le Bret. Toute la famille est donc fin prête pour accueillir toute l'équipe de RFM et Christophe Willem, ce vendredi 30 juin.