RFM diffuse un live acoustique d'Indochine

Trente ans après leurs débuts, Indochine confirme s'il était besoin, leur popularité et les dates déjà "sold out" de leur tournée à venir (à l'AccorHotels Arena de Paris les 16 et 17 février 2018, puis une tournée des Zéniths), témoignent là aussi de la fidélité de leurs fans.

Ce vendredi, dans le "17/20 spécial Indochine", Pat Angeli et Marie-Pierre Schembri diffuseront l'interview du groupe, ainsi que des live. La vidéo de l’intégralité du live acoustique d'Indochine , donné il y a quelques jours, sera diffusée dès 20h sur la page Facebook de RFM.