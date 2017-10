RFM convie 13 auditeurs à assister à un live d'Indochine

Trente ans après ses débuts, Indochine confirme s'il était besoin, sa popularité et les dates déjà "sold out" de sa tournée témoignent là aussi de la fidélité de ses fans. Pour remercier ses fans le groupe se produira dans les studios de RFM, face à 13 auditeurs privilégiés.

Les inscriptions pour y assister sur le site web de la radio seront clôturées ce 13 octobre à minuit.

Pat Angeli et Marie-Pierre Schembri consacreront sur RFM, une émission spéciale à cet événement dans le "17/20" du vendredi 3 novembre. Au cours de cette émission, seront diffusés le live acoustique, ainsi qu'une interview du groupe. Le tout sera relayé sur le site et sur les réseaux sociaux RFM.