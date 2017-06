RFI : un nouveau projet pour Planète Radio

Ce projet est bâti autour d’un réseau international de jeunes du Pacifique, responsables et solidaires, qui réalisent de manière participative des capsules audiovisuelles visant à capter le ressenti des populations locales face aux conséquences directes des changements globaux et notamment du réchauffement climatique. Recueillir les constats, les doutes et les interrogations des anciennes générations, souvent des proches ou des membres de leurs familles, pour interroger les "sachants" et obtenir des réponses compréhensibles par ces anciens qui ont vécu et vivent ces perturbations au quotidien.