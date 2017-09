RFI renforce sa présence numérique au Brésil

À travers ces nouveaux accords de syndication, RFI consolide sa présence au Brésil, pays qui représente plus de 70% des visites mensuelles du site RFI en brésilien (br.rfi.fr).Sur le site G1 , les internautes ont désormais accès à une sélection de contenus produits par la rédaction de RFI en brésilien sur l’actualité française, internationale, politique, culturelle, scientifique et économique. Le site "G1" (groupe Globo) est un portail d’information créé en 2006 en association avec globo.com et enrichi par les différents médias du groupe, dont les chaînes de télévision "Rede Globo" et "Globonews", les radios "Radios Globo" et "CBN", et la revue "Epoca", ainsi qu’avec ses propres productions (texte, photo, audio et vidéo).