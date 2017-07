RFI partenaire officiel du Festival d'Avignon

Ce cycle de lectures RFI "Ça va, ça va le Monde !" est proposé en coproduction avec le Festival d’Avignon et la compagnie (e)utopia, avec le soutien de la SACD dans le cadre de son action culturelle radiophonique et de Wallonie Bruxelles International. Ce nouveau cycle de six lectures d’œuvres d’auteurs francophones d’Afrique, coordonné par Pascal Paradou et dirigé par le metteur en scène Armel Roussel. Ce cycle invitera les spectateurs du Jardin de la rue de Mons (du 15 au 20 juillet) et les auditeurs de RFI (diffusion du 30 juillet au 3 septembre) à croiser les imaginaires et à entendre d’autres histoires du monde.

Tout au long du Festival d’Avignon, RFI proposera également une programmation spéciale avec sur place des émissions, des reportages et de nombreux invités.