RFI est fidèle aux solutions NETIA

Soulignons d'abord que RFI distribue ses programmes en 14 langues en utilisant toutes les technologies disponibles : ondes courtes et moyennes, FM, câbles, satellites, IPTV, OTT, Internet, mobiles. L’aventure entre RFI et NETIA a commencé en 1994, avec l’installation d’une première solution de gestion numérique des simultanés et des correspondances téléphoniques. "La complexité s’est accrue ces dernières années, mais RFI a toujours su s’entourer de partenaires innovants et performants : c’est ainsi que NETIA nous accompagnent sur le long terme" a expliqué à NETIA Isabelle Chapront, responsable des Systèmes d’Informations Métiers de Radio France Internationale.