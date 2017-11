RFI en mandingue désormais disponibles en FM en Côte d'Ivoire

La première demi-heure est diffusée via les relais FM de RFI à Monrovia (Liberia) et Freetown (Sierra Leone). La seconde demi-heure est diffusée via les relais FM de RFI à Bobo-Dioulasso et Banfora (Burkina Faso), Kankan et Nzérékoré (Guinée), Bamako, Gao, Kayes, Mopti, Ségou et Sikasso (Mali), et dorénavant Bouaké et Korhogo (Côte d’Ivoire).

Les émissions en mandingue, également diffusées dans toute la région en ondes courtes et via un réseau de radios partenaires, sont aussi accessibles sur tout le continent et mondialement via Internet (site ma.rfi.fr et application mobile).