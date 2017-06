RFI diffuse mondialement le concert du Palais Royal à Paris

Ce mercredi, tout au long de la journée, RFI propose sur ses antennes des interventions des correspondants à travers le monde dans les pays qui participent à la Fête de la musique. José Marinho, du service culture, est à Paris, notamment sous les voûtes de l’église Saint-Eustache qui programme 36 heures de musique en continu, et à l’Institut du monde arabe pour le concert de Doueh et Cheveu et où il réalise une interview de Jack Lang, ancien ministre de la Culture qui, en 1982, mit en place cette manifestation populaire en France et qui a franchi les frontières. La rédaction du site RFI Musique (musique.rfi.fr) mettra en ligne les temps forts de la programmation de la fête de la musique.



Rappelons qu'Alain Pilot présente du lundi au vendredi à 21h10 "La Bande passante", la bande son de la France musicale, où la chanson francophone est à l’honneur mais sans exclusivité. L’émission fait également appel aux nombreux spécialistes de RFI et aux experts de la discothèque.