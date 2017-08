RFI confirme son succès en Afrique francophone

RFI maintient ses fortes audiences en Afrique francophone où elle reste l’une des radios les plus écoutées. Dans les différents pays sondés, c'est entre le quart et les deux tiers de l’ensemble de la population qui l'écoutent chaque semaine. En outre, la radio française mondiale est massivement suivie par les cadres et dirigeants, presque en totalité dans certains pays, comme au Mali où 94% d’entre eux l'écoutent chaque jour. La notoriété de RFI est extrêmement forte puisqu'elle est connue dans la zone par la quasi-totalité de la population. RFI conserve notamment son rang de première radio à Abidjan, où 20,1% de la population et 54% des cadres et dirigeants l’écoutent chaque jour, ainsi qu’à Libreville, où elle enregistre 36,2% d’audience quotidienne et 71% chez les cadres et dirigeants. Sur le numérique, RFI atteint un nouveau record de trafic avec une moyenne de 2,9 millions de visites mensuelles en très forte croissance (+47% vs 1er semestre 2016).