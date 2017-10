RFI à la Conférence des femmes de la Francophonie

450 participant(e)s y échangeront sur les politiques et les initiatives des États et gouvernements francophones en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine économique. La radio du monde propose de nombreux reportages, entretiens et magazines dédiés, réalisés par les journalistes, les envoyés spéciaux et correspondants de RFI en Roumanie, pour donner la parole à celles et ceux qui font bouger un monde encore largement dominé par les hommes.

Depuis 25 ans, RFI România diffuse en roumain et en français avec une équipe de 25 personnes à Bucarest, 2 journalistes à Paris, et un réseau de correspondants dans le monde. La chaîne est diffusée en FM en Roumanie à Bucarest, Cluj, Craiova, Iasi, Sibiu et Timisoara, ainsi que dans la capitale de la République de Moldavie, Chisinau. Une soixantaine d’autres radios à travers le pays reprennent une partie des programmes.