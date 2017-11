RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya au Louvre Abu Dhabi

De l’inauguration ce 8 novembre en présence des officiels français et émiratis, à l’arrivée des premiers visiteurs le 11 novembre, France Médias Monde accompagne l’ouverture des portes du premier musée universel du monde arabe. Muriel Maalouf, journaliste au service culture, couvrira l’inauguration du Louvre Abu Dhabi et proposera des reportages, des interviews et des duplex. Valérie Gas, journaliste au service politique, suivra le déplacement du Président de la République, Emmanuel Macron, et intervient en direct dans les éditions d’information pour rendre compte de l’actualité de cette visite officielle. Niloofar Dohni Khalaji, Amanda Louise Morrow, Adriana Moyses, respectivement envoyés spéciaux de la rédaction en persan, en anglais et en brésilien, couvriront l’événement et proposeront, du 8 au 12 novembre, des reportages et des interviews.