RFI : Appel à candidatures "Bourse Dupont et Verlon"

10 candidats journalistes et 10 candidats techniciens seront sélectionnés sur dossier puis invités à suivre des ateliers du 17 au 30 octobre à Dakar, dispensés par l’Académie France Médias Monde dans les locaux de la RTS. À l’issue de ces journées, le jury se réunira sur place pour désigner le (la) journaliste et le (la) technicien(ne) lauréat(e)s de la Bourse qui bénéficieront de la formation de quatre semaines à Paris, entièrement prise en charge, au cours du premier trimestre 2018. Le jury sera composé de représentants du groupe France Médias Monde, de l’Ecole de Journalisme de Sciences Po, de l’INA et de la presse sénégalaise. Les candidatures sont ouvertes du lundi 28 août au lundi 25 septembre à tous les journalistes et techniciens francophones en activité et aux étudiants francophones en cours de formation en journalisme, ayant moins de 35 ans, résidant au Sénégal.