RFI : 3ème édition du Prix francophone de l’innovation dans les médias

Ce prix s’adresse à tous les médias (radio, télévision, presse écrite et nouveaux médias) des 58 Etats et gouvernements membres de la Francophonie ayant développé des offres innovantes prenant en compte les nouveaux modes de consommation et d’accès à l’information. Il récompense "les innovations dans les contenus, les usages et dans les modèles économiques ou d’organisation". Les lauréats seront désignés par un jury composé de représentants des partenaires ainsi que de personnalités issues du monde des médias francophones. Ils bénéficieront d’une dotation de 10 000 euros (1er Prix), 6 500 euros (2e Prix) et 3 500 euros (3e Prix) destinée à consolider le développement de leur entreprise.







Les organisateurs souhaitent ainsi "encourager un secteur en pleine évolution qui doit contribuer à renforcer la liberté de la presse et le droit à l’information des populations, valeurs défendues par les trois organisations".