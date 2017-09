RCF s'engage contre l'Illettrisme

Parce que la lecture et l'écriture participent à l'épanouissement de la personne humaine, et parce que la rencontre, le partage et la solidarité sont au coeur de notre identité, RCF, en partenariat avec la fondation du groupe ADP, s'engage contre l'illettrisme et vous propose une programmation spéciale à l'occasion des Journées nationales d'action contre l'illettrisme.

Le réseau RCF proposera une programmation spéciale, le mardi 12 septembre avec, à 8h10, Augustin de Romanet président-directeur général des Aéroports de Paris (ADP) qui sera "Le Grand Invité" de Stéphanie Gallet. À 9h, l'émission "Le Temps de le dire" sera consacrée aux enjeux liés à l'illettrisme.



D'autres nombreux rendez-vous sont également prévus en lien avec ce partenariat. Ce 8 septembre notamment, Vincent Belotti recevra dans "Les Bonnes ondes" à 12h30, Nathalie Scarton, consultante RH qui s'est occupée d'accompagner pour une reconversion des salariés touchés par l'illettrisme dans son entreprise.