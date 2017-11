RCF organise son Radio don jusqu'au 26 novembre

Une semaine de mobilisation générale pour soutenir une radio chrétienne locale et accompagner son développement. Les 64 radios locales du réseau RCF, premier réseau de radios associatives en France, se mobilisent, du lundi 20 au dimanche 26 novembre, et comptent sur le soutien des auditeurs. Chaque année, le réseau organise soin Radio Don . Les auditeurs ont deux possibilités : soit un don ponctuel, soit un don régulier (tous les mois ou tous les trimestres). Des auditeurs qui ont aussi la possibilité que le montant de leur soit affecté à l'une des 64 radios qui composent le réseau. Principal objectif de ce nouveau Radio Don : "Soutenir la diffusion d’un message d’espérance en France et en Belgique et proposer une lecture chrétienne de la société et de l’actualité".